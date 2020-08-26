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«Изобразить режим кровожадным, жестоким невероятно»: мнение украинского политика о ситуации в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мнение из Украины от известного политика Николая Азарова, который в течение четырех лет занимал пост премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марат Марков:
Николай Азаров, украинский государственный политический деятель, премьер-министр Украины (март 2010 – январь 2014 гг.):
Марат Марков:
Николай Азаров:
Марат Марков:
Николай Азаров:
Марат Марков:
Николай Азаров:
Марат Марков:
Николай Азаров:
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«Изобразить режим кровожадным, жестоким невероятно»: мнение украинского политика о ситуации в Беларуси
Новости Беларуси. Мнение из Украины от известного политика Николая Азарова, который в течение четырех лет занимал пост премьер-министра, сообщили в программе...
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