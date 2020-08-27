Лимитированную версию Rolls-Royce Cullinan посвятят горным красотам России

Источник материала: Tut.by

Компания Rolls-Royce представила первые изображения коллекционной версии кроссовера Cullinan , которая будет создана в рамках программы персонализации Bespoke. Спецсерия будет включать лишь четыре автомобиля, декор и оформление салона которых посвятят горным вершинам России от Сочи до Камчатки.





По всей видимости, инициатива создания Cullinan с приставкой Spirit of Russia исходила не от самой компании, а от частных заказчиков в России. Собственно, коллекцию «Дух России» посвятили Эльбрусу, Красной Поляне (это, правда, не гора, а курортный поселок), Золотым горам Алтая и Ключевской сопке. Такие Cullinan будут отличаться кузовами в матовых оттенках с «морозным» эффектом (черный Iced Black Diamond, стальной Iced Gunmetal, синий Midnight Sapphire и серебристый Premier Silver), затемненными элементами из хрома и нержавеющей стали, а также особым декором в салоне.









Это, в частности, двухцветная отделка интерьера, контрастные элементы и накладки на порогах с иллюминацией, на которых выгравировано название спецверсии Cullinan — Elbrus 5642 m, Krasnaya Polyana 2500 m, Klyuchevskaya Sopka 4750 m и Golden Mountains 4506 m. Потолок машин украсит «звездное небо», выполненное в форме географической карты России.





В компании сообщили, что все четыре Cullinan Spirit of Russia будут собраны вручную на заводе Rolls-Royce в Гудвуде в конце текущего года.