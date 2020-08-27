В офис, который KYKY снимает вместе с агентством Vondel/Hepta, пришла проверка ДФР

Источник материала: KYKY

Сегодня, 27 августа, в СМИ появилась информация, что в офисе нашей редакции и редакции наших коллег из The Village Беларусь проходит обыск. Объясняем, что происходит.

Действительно, сегодня в наш офис, который мы арендуем вместе с агентством Vondel/Hepta, пришли люди из ДФР. В результате часть из них уехала из офиса с Сашей Василевичем – директором этого агентства и нашим. Мы знаем, что к Саше уже выехала его адвокат.

Пока что сотрудники ДФР не выражали желания общаться с сотрудниками нашей редакции. Они разговаривали только с сотрудниками Vondel/Hepta. Так что просим коллег не делать упор на то, что обыск пришел именно в редакции KYKY и The Village.

Некоторые издания пишут, что мы находимся в одном офисе с Координационным советом. Это не так. Штаб Виктора Бабарико действительно находится рядом с нами – это два разных корпуса одного здания. Но мы не в одном офисе.

UPD:

К нашему директору Саше Романовой ДФР приходил домой. Ее не было дома – поэтому сотрудники милиции связываются с ней по телефону.

Мы будем держать вас в курсе событий. И спасибо за поддержку.