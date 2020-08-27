Такая информация содержится в базе данных правовой информации «Эталон Online».













Любопытно, что документ был включен в Национальный реестр правовых актов и должен был быть официально опубликован 26 августа.





Однако ни в этот день, ни на следующий среди опубликованных правовых актов на портале Pravo.by его не было.





А 27 августа ни в Национальном центре правовой информации, ни в Совбезе Office Life не смогли ничего сказать о судьбе документа.



