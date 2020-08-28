Лукашенко: Золотой запас Беларуси возвращен в страну









БелТА. Так, он заявил, что было правильным решением заранее вернуть весь золотой запас в страну. Об этом сообщает





"Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", – подчеркнул он.





Таким образом, Нацбанк еще накануне выборов предполагал, что ситуация с шестым президентским сроком Лукашенко может добром не закончиться и подстраховался.