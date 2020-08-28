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Гомельский тренер попал с велосипеда в автозак, получил сутки, подписал открытое письмо и — лишился всех работ

28.08.2020 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На рассвете 10 августа Денис с друзьями ехал по центу города на велосипедах.

Гомельский тренер попал с велосипеда в автозак, получил сутки, подписал открытое письмо и — лишился всех работ
Фото из личного архива Кулаги Денис — в центре. Фото из личного архива Кулаги
В последние три недели жизнь гомельского тренера по греко-римской борьбе Дениса Кулаги перевернулась с ног на голову, пишет TUT.BY. Сначала он, как и многие не согласные с результатами выборов, вышел на площадь, чтобы выразить свой гражданский протест. Затем — попал в автозак. Позже призывал к справедливости. Потом ее искал. Теперь ищет работу.

На рассвете 10 августа Денис с друзьями ехал по центу города на велосипедах. Мужчина не скрывает — накануне вечером они были на акции протеста. Но в пять утра улицы Гомеля уже давно были пусты, друзья просто возвращались домой.

Когда велосипедисты проезжали мимо цирка, из-за деревьев на них выскочил ОМОН.

— Налетели несколько человек и стали избивать друга, который ехал первым. Всего нас было трое. Нам повезло больше, чем ему — нас не били, просто вместе с велосипедами загрузили в автозак и повезли в Советский РОВД. Никакие объяснения, разумеется, не слушали.

Денис говорит, что в РОВД их никто не бил, но сотрудники отдела обращались с задержанными достаточно грубо: позволяли себе матерные выражения в их адрес, давили психологически.

В протоколе, который составили, значилось совсем другое время. Якобы Дениса и друзей задерживали не утром 10 августа, а вечером 9-го, на площади. Однако мужчине удалось снять короткое видео (оно есть в редакции, там нет ничего важного, заинтересовать может только дата и время съемки. — Прим. TUT.BY) из автозака, время съемки там — 4.57 утра 10 августа.

Денис также утверждает, что каракули в графе «Замечания и объяснения лица, в отношении которого ведется административный процесс» он не оставлял.

На следующий день за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение милиции суд Советского района Гомеля дал Денису 15 суток. Его друзьям — 10 и 20. «Ехали вместе, вели себя одинаково, но нам всем дали разные сроки», — отмечает тренер.



Через три дня, когда по всей стране людей стали выпускать из ИВС и СИЗО, освободили и Дениса.

Ожидаемо начались проблемы на работах.

— В СДЮШОР № 1 БФСО «Динамо» (это милицейская структура. — Прим. TUT.BY) я работал по совместительству, основное же место работы было в ДЮСШ № 5. И туда, и туда вызывали, беседовали, но обещали, что увольнять не будут. А потом появилось письмо спортсменов (более 350 спортсменов и работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти. — Прим. TUT.BY) я согласен с каждым пунктом — как было его не подписать? — задает риторический вопрос Денис.

Уже на следующий день ему позвонили, чтобы уточнить: возможно, это какая-то ошибка, — и подпись не его? «Не ошибка», — ответил Денис. И лишился всех своих работ.

— Пригласили сначала в «Динамо», затем — в ДЮСШ № 5. А у меня там как раз закончился контракт, я его за неделю до всех этих событий подписал, а наниматель — нет. Ему даже придумывать ничего не надо было: уволен в связи с истечением срока контракта и точка.

Теперь Денис безработный. Но, говорит, что если бы можно было все вернуть назад, то поступил бы так же.
 
Теги: Гомель
 
 
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На рассвете 10 августа Денис с друзьями ехал по центу города на велосипедах.
 
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