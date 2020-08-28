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Минобороны предупредило о перемещении значительного количества военной техники в Гродненской области
Источник материала: Tut.by
В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на гродненском направлении,
«В ходе проведения учения спланированы перемещения значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения», — проинформировали в ведомстве.
Дорожные направления, задействованные в перемещении техники в ходе учения:
В Минобороны просят жителей населенных пунктов и водителей быть предельно внимательными на данных участках дороги, принимая во внимание сложившиеся погодные условия.
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Минобороны предупредило о перемещении значительного количества военной техники в Гродненской области
Передвижение техники может затруднить движение по дорогам общего назначения.
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