Минобороны предупредило о перемещении значительного количества военной техники в Гродненской области

Источник материала: Tut.by

В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на гродненском направлении, сообщили в Министерстве обороны.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«В ходе проведения учения спланированы перемещения значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения», — проинформировали в ведомстве.

Дорожные направления, задействованные в перемещении техники в ходе учения:

28 августа: район озера Юбилейного — Добровольщина — Гневенщина — Немейши — Бакуны;

29 августа: Фолюш — Подлабенье — Пуцкари — Заречанка — Колбаска — Белые Болоты;

30 августа: Дайлидки — Жукевичи, Бросты — Соломенка, Дайлидки — Квасовка, Каменка — Колпаки, Сухмени — Зарубичи.

В Минобороны просят жителей населенных пунктов и водителей быть предельно внимательными на данных участках дороги, принимая во внимание сложившиеся погодные условия.