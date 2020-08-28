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Минобороны предупредило о перемещении значительного количества военной техники в Гродненской области

28.08.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на гродненском направлении, сообщили в Министерстве обороны.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«В ходе проведения учения спланированы перемещения значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения», — проинформировали в ведомстве.

Дорожные направления, задействованные в перемещении техники в ходе учения:

  • 28 августа: район озера Юбилейного — Добровольщина — Гневенщина — Немейши — Бакуны;
  • 29 августа: Фолюш — Подлабенье — Пуцкари — Заречанка — Колбаска — Белые Болоты;
  • 30 августа: Дайлидки — Жукевичи, Бросты — Соломенка, Дайлидки — Квасовка, Каменка — Колпаки, Сухмени — Зарубичи.

В Минобороны просят жителей населенных пунктов и водителей быть предельно внимательными на данных участках дороги, принимая во внимание сложившиеся погодные условия.

 
 
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Передвижение техники может затруднить движение по дорогам общего назначения.
 
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