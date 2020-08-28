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Минобороны Беларуси продолжает стягивать войска в Гродненскую область

28.08.2020 10:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск.

Как сообщило Минобороны Беларуси, в состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

В рамках решения других задач выполняются полеты самолетов ЯК-130 116 ШАБ по охране Государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки.

 
 
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На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводится комплексное тактическое учение...
 
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