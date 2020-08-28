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Google впервые использовала квантовую симуляцию для вычисления химической реакции

28.08.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Команда Google AI Quantum сообщила о первой квантовой симуляции химической реакции. Для этого использовался компьютер с квантовым процессором Sycamore.

Специалисты моделировали изменения в молекуле диазона. Сама по себе химическая реакция простая, но для этой операции впервые задействовали квантовые вычисления. Компьютер точно составил описание реакции. В работе использовались 12 кубитов квантового процессора, а всего у Sycamore их 54.

Фундаментальное отличие квантовых компьютеров от обычных — в своих расчетах они учитывают не один вариант состояния (0 либо 1), а сразу все. Это приводит к появлению вероятности при решении задач, что значительно ускоряет работу при выполнении операций.

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Команда Google AI Quantum сообщила о первой квантовой симуляции химической реакции. Для этого использовался компьютер с квантовым процессором Sycamore.Читать далее…
 
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