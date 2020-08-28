Google впервые использовала квантовую симуляцию для вычисления химической реакции

Источник материала: Onliner

Команда Google AI Quantum сообщила о первой квантовой симуляции химической реакции. Для этого использовался компьютер с квантовым процессором Sycamore.

Специалисты моделировали изменения в молекуле диазона. Сама по себе химическая реакция простая, но для этой операции впервые задействовали квантовые вычисления. Компьютер точно составил описание реакции. В работе использовались 12 кубитов квантового процессора, а всего у Sycamore их 54.

Фундаментальное отличие квантовых компьютеров от обычных — в своих расчетах они учитывают не один вариант состояния (0 либо 1), а сразу все. Это приводит к появлению вероятности при решении задач, что значительно ускоряет работу при выполнении операций.