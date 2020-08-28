|
Google впервые использовала квантовую симуляцию для вычисления химической реакции
Источник материала: Onliner
Команда Google AI Quantum
Специалисты моделировали изменения в молекуле диазона. Сама по себе химическая реакция простая, но для этой операции впервые задействовали квантовые вычисления. Компьютер точно составил описание реакции. В работе использовались 12 кубитов квантового процессора, а всего у Sycamore их 54.
Фундаментальное отличие квантовых компьютеров от обычных — в своих расчетах они учитывают не один вариант состояния (0 либо 1), а сразу все. Это приводит к появлению вероятности при решении задач, что значительно ускоряет работу при выполнении операций.
домашний/офисный, RAM DDR4 SO-DIMM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, графика: встроенная в процессор
геймерский, CPU AMD Ryzen 5 2600 3400 МГц, RAM DDR4 16 ГБ, HDD+SSD 500+120 ГБ, графика: NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4 ГБ, БП 500 Вт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Google AI Quantum сообщила о первой квантовой симуляции химической реакции. Для этого использовался компьютер с квантовым процессором Sycamore.Читать далее…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)