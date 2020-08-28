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Лукашенко: Портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги

28.08.2020 13:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко пошел в беспредельный отрыв в высказываниях о бело-красно-белом флаге, утверждая, что ему пришлось приносить президентскую присягу под этим флагом.

"Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом, мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов. Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует ее.

"Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", - заявил белорусский правитель.

 
 
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Лукашенко пошел в беспредельный отрыв в высказываниях о бело-красно-белом флаге, утверждая, что ему пришлось приносить президентскую присягу под этим флагом.
 
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