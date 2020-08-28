Мужчина с ребенком на руках попал под машину возле минского автовокзала

Автомобиль наехал на семью с маленьким ребенком возле дома № 19 на ул. Бобруйской 28 августа, сообщили в столичной Госавтоинспекции.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz двигался в направлении ул. Ульяновской и совершил наезд на семью с ребенком 2018 г. р., пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Малыш находился на руках у мужчины, мать шла чуть позади.

В результате ДТП мужчина и ребенок получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.