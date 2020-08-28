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Мастерская с ткацкими станками по технологии 200-летней давности появилась в Лиде
Источник материала: ОНТ
В Лиде сегодня готовят к пуску новые ткацкие станки: по технологии 200-летней давности. Создание самобытной мастерской – это часть масштабного трансграничного проекта по развитию традиционных ремёсел. Финансирует культурную инициативу, которая объединяет Беларусь, Литву и Латвию, – Евросоюз.
Четыре умелые руки сегодня заправляют ткацкий станок. Чёрно-белые нити своего рода «скелет» ткани, основа, по-лидски, «ахінанкі». Этот тёплый платок – классический аксессуар модниц Принеманских земель. Реплики – с оригиналов середины XX века.
В ремесленном центре собраны три типа «кроснаў». Самый большой – «варстат» – характерен для Лидчины в нынешних границах. Станки поменьше традиционны для бывшего Лидского уезда. Он включал три района Беларуси и часть территории Литвы.
Памятники народного творчества (самые «почтенные» – 1930-х) – элементы интерактивной программы «Згадкі з беларускай хаткі» в музее края. Кстати, завтра тот самый праздник – Полотняный Спас. Историзм – среди главных модных ориентиров.
Одним из символов «Культурной столицы» страны – Лиды – является белоузорчатый тканый рушник. Это чисто понемонская традиция XIX века. Для создания тонких материй современные мастера используют оригинальные станки. Старые узоры заметны и в старой городской среде.
150-летние дома в стиле эклектика – не просто повторение, а переосмысление традиций. Схожая цель – сегодня и у лидских мастериц. Они заправляют «кросны» дома и готовят мобильный станок к первому «выходу». В селе Гончары возродят традицию.
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В Лиде сегодня готовят к пуску новые ткацкие станки: по технологии 200-летней давности. Создание самобытной мастерской – это часть масштабного трансграничного...
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