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Мастерская с ткацкими станками по технологии 200-летней давности появилась в Лиде

28.08.2020 22:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мастерская с ткацкими станками по технологии 200-летней давности появилась в Лиде

В Лиде сегодня готовят к пуску новые ткацкие станки: по технологии 200-летней давности. Создание самобытной мастерской – это часть масштабного трансграничного проекта по развитию традиционных ремёсел. Финансирует культурную инициативу, которая объединяет Беларусь, Литву и Латвию, – Евросоюз.  

Четыре умелые руки сегодня заправляют ткацкий станок. Чёрно-белые нити своего рода «скелет» ткани, основа, по-лидски, «ахінанкі». Этот тёплый платок – классический аксессуар модниц Принеманских земель. Реплики – с оригиналов середины XX века.  

Елена Щелина, заведующая отделом Лидского центра культуры и народного творчества: «Буквальна вымяралі, каб усё было так, як даўней. Зрабілі маленькі, каб ён меў магчымасць ездзіць па ўсяму Лідскаму раёну і наладжваць ткацтва там, дзе людзі жадаюць».

В ремесленном центре собраны три типа «кроснаў». Самый большой – «варстат» – характерен для Лидчины в нынешних границах. Станки поменьше традиционны для бывшего Лидского уезда. Он включал три района Беларуси и часть территории Литвы.      

Ирена Климович, научный сотрудник Лидского историко-художественного музея: «"Арэхавы", "Хлебны" або "Палатняны" – менавіта да гэтага Спаса гаспадыні стараліся зрыхтаваць свае палотны: адбяліць, каб пасля везці на кірмаш. Вырабы былі самыя розныя: па колеры, па памеры, па ўзорах, па сімволіцы. На любы густ, як кажуць»  

Памятники народного творчества (самые «почтенные» – 1930-х) – элементы интерактивной программы «Згадкі з беларускай хаткі» в музее края. Кстати, завтра тот самый праздник – Полотняный Спас. Историзм – среди главных модных ориентиров.  

Одним из символов «Культурной столицы» страны – Лиды – является белоузорчатый тканый рушник. Это чисто понемонская традиция XIX века. Для создания тонких материй современные мастера используют оригинальные станки. Старые узоры заметны и в старой городской среде. 

150-летние дома в стиле эклектика – не просто повторение, а переосмысление традиций. Схожая цель – сегодня и у лидских мастериц. Они заправляют «кросны» дома и готовят мобильный станок к первому «выходу». В селе Гончары возродят традицию.    


 

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В Лиде сегодня готовят к пуску новые ткацкие станки: по технологии 200-летней давности. Создание самобытной мастерской – это часть масштабного трансграничного...
 
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