Приорбанк предложил «быстрые» рублевые вклады под 12,5%

В Приорбанке появились вклады в белорусских рублях по высокой ставке 12,5%, которые можно открыть на короткие сроки. При этом, новые ставки действуют как по вновь заключаемым, так и по перезаключаемым договорам.

Например, депозит «5 звезд: Скала (безотзывный)» можно открыть на 3 месяца по ставке 12,5% годовых. Если выбрать срок больше, то и ставка станет еще выше — до 13,5%. Ставка фиксированная, проценты начисляются каждый месяц. Несмотря на то, что вклад безотзывный, начисленные проценты можно снимать в любое время.

Кроме того, можно из любой точки мира через мобильный или интернет-банк открыть электронный депозит «Выше.net (безотзывный)». В этом случае минимальный срок еще короче — вклад можно оформить на 2 месяца по ставке 12,5% годовых.

«Сейчас интерес населения смещается к вкладам с коротким сроком. И мы решили поддержать эти ожидания: теперь по высокой процентной ставке можно открыть депозит на несколько месяцев. Сделать это можно как в отделении банка, предварительно забронировав время посещения, чтобы не ждать в очереди, так и со смартфона или компьютера в удобное время», — отмечают в Приорбанке.

Напомним, все вклады населения защищены гарантией государства. Причем речь как о сумме вложенных сбережений, так и процентах на них.