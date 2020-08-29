ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анекдот дня: Милиция не нашла 10 отличий в настоящей и поддельной подписях минчанина

29.08.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минчанин Олег Зыль в начале июля нашел свои фамилию, имя, отчество, адрес и не свою подпись рядом с ними в заявлении о выдвижении незнакомой ему женщины в участковую избирательную комиссию.


Поддельная и настоящая подписи Олега Зыля / Еврорадио

Он попросил милицию найти человека, который подделал его подпись.

28 августа Зыль получил ответ за подписью Кирилла Кислова, начальника Заводского РУВД Минска: "Противоправных действий, находящихся в компетенции органов внутренних дел, против Вас не выявлено".



"Оказывается, за вас может ставить вашу подпись любой человек. В этом нет никаких противоправных действий!" — с удивлением комментирует Олег Зыль.

Вот как, кстати, выглядели поддельная и настоящая подписи мужчины. Но милиция не нашла 10 отличий.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Олег Зыль в начале июля нашел свои фамилию, имя, отчество, адрес и не свою подпись рядом с ними в заявлении о выдвижении незнакомой ему женщины в участковую...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы настаиваем на новых, честных выборах». Михалок и Brutto Nostra записали видеообращение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика