Анекдот дня: Милиция не нашла 10 отличий в настоящей и поддельной подписях минчанина





Поддельная и настоящая подписи Олега Зыля / Еврорадио





Он попросил милицию найти человека, который подделал его подпись.





28 августа Зыль получил ответ за подписью Кирилла Кислова, начальника Заводского РУВД Минска : "Противоправных действий, находящихся в компетенции органов внутренних дел, против Вас не выявлено".













"Оказывается, за вас может ставить вашу подпись любой человек. В этом нет никаких противоправных действий!" — с удивлением комментирует Олег Зыль.





Вот как, кстати, выглядели поддельная и настоящая подписи мужчины. Но милиция не нашла 10 отличий.



