«Мы настаиваем на новых, честных выборах». Михалок и Brutto Nostra записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

Группа Brutto Nostra требуют новых демократических выборов в Беларуси. Об этом в видеообращении заявил лидер группы Сергей Михалок. Ролик опубликован на официальной странице группы в Facebook и на ее YouTube-канале .

Михалок говорит, что свой выбор группа сделала давно: они не признавали результаты выборов, начиная с 2010 года.

— Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах.

По мнению Михалка, кандидатов на выборах может быть много и из разных сфер.

— Лично я считаю, что хорошими кандидатами будут те люди, которые на протяжении многих лет своими делами, словами, поступками, идеями и трудом доказывали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной.

Среди таких людей Михалок называет Светлану Алексиевич, Николая Халезина, Левона Вольского, Виталия Гуркова. По его словам, список можно продолжить: «пускай будет много кандидатов и пускай победит достойный».

Михалок также обратился, как он выразился, к «бешенным псам».

— Я считаю, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев, должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой. Гони быков — вернецца воля. Жыве Беларусь!

Стоит отметить, что Сергей Михалок впервые так подробно высказался по поводу того, что происходит в его стране.