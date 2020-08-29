Азаренко отказалась отвечать на вопрос о ситуации в Беларуси и BLM: «Когда я буду готова высказаться о вещах, не имеющих отношения к теннису, я это сделаю»

– Как вы отреагировали на новость, которая появилась в среду?





– Давайте поговорим о теннисе. Я знаю, что вам всегда нравится говорить о...





– Нет, Вика, это тема недели, так что любопытно, почему вы не хотите о ней говорить.





– Я знаю, но говорить о ней не хочу.





– Почему?





– Почему? Потому что я хочу поговорить о теннисе и сконцентрироваться на своей завтрашней игре. И, может, когда я буду готова высказаться о вещах, не имеющих отношения к теннису, я это сделаю.









– Следует понимать, что вы недовольны решением остановить турнир на день?





– Давайте дальше.





Также Виктория не захотела отвечать на вопросы о ситуации в Беларуси. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в твиттере.





23 августа Азаренко сказала следующее: «Я лишь надеюсь, что насилие немедленно прекратится. Я не могу говорить об этой ситуации без слез в глазах»





Завтра Азаренко сыграет за титул с Наоми Осакой, которая была готова в знак протеста сняться с турнира, но после решения организаторов передумала.











