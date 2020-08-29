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Хроника дня. Василевич под стражей, а Путин и Михалок высказались о выборах в Беларуси

29.08.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утро 29 августа началось с заявления российского президента о выборах в Беларуси. О них же высказался и лидер группы Brutto Nostra Сергей Михалок. Первый уверен, что выборы состоялись, второй выступил против насилия и за проведение новых выборов. Кроме того, супруга Александра Василевича опубликовала в Facebook пост, в котором раскрыла некоторые подробности его задержания.

Путин: исходим из того, что выборы состоялись

Сегодня на телеканале «Россия 1» покажут большое интервью Владимира Путина. Как сообщает «Коммерсант», в анонсе сюжета российский президент заявил о том, что выборы в Беларуси состоялись: «Мы исходим из того, что выборы состоялись».

Ранее Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой.

Михалок: «Считаю, что господин Лукашенко не считается легитимным президентом»

Сергей Михалок заявил, что не признавал итоги выборов с 2010 года. «Считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах», — заявил он в видеоролике, размещенном на YouTube.

Лидер группы Brutto Nostra отметил, что не доверяет профессиональным политикам, а в качестве достойных кандидатов в президенты видит Светлану Алексиевич, Николая Халезина, Лявона Вольского, Виталия Гуркова.

Также Сергей Михалок высказался о «бешеных псах». «Те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев, должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой», — добавил он.

Супруга Василевича: мера пресечения для Александра — заключение под стражу

Супруга Александра Василевича опубликовала в Facebook пост, в котором раскрыла некоторые подробности о задержании супруга.

— Мера пресечения заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании — до 2 месяцев, может быть продлен на срок до 18 месяцев. Мера пресечения может быть изменена, — написала Надежда Зеленкова.

Она пообещала защищать себя, супруга и собственный бизнес — Red Graphic. Надежда рассчитывает, что люди продолжат работать. Женщина хочет как можно больше времени уделять дочери, а также готовится к родам.

Напомним, что Александр Василевич, владелец рекламного агенства Vondel/Hepta, галереи «Ў», kyky.org и The Village, уже провел за решеткой 14 суток после задержания 28 июля внутри здания КГБ, когда он пришел подавать ходатайство за Виктора Бабарико вместе с главным редактором «The Village Беларусь» Евгенией Сугак. Суд Фрунзенского района признал Александра виновным по ч. 1 ст. 23.34 — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

В обвинении говорится, что Александр Василевич участвовал в массовом несанкционированном мероприятии возле здания КГБ с 17:10 до 17:30 и кричал: «Свободу Бабарико!» Александр это отрицал, но решение судья не изменила.

 
 
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Утро 29 августа началось с заявления российского президента о выборах в Беларуси. О них же высказался и лидер группы Brutto Nostra Сергей Михалок. Первый уверен, что...
 
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