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Россиянина подозревают в попытке кибератаки на завод Tesla

29.08.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Tesla сообщила, что на один из ее заводов в Неваде готовилась кибератака. Министерство юстиции США подозревают россиянина Егора Крючкова.

На сайте Teslarati опубликован материал о Егоре Игоревиче Крючкове, который предлагал миллион долларов русскоговорящему работнику завода в Неваде за внедрение вредоносного ПО в систему предприятия. О сделке работник сообщил в ФБР. По словам Маска, «это была серьезная атака».

Крючкова задержали в Лос-Анджелесе 22 августа после того, как он попытался покинуть страну: россиянин попросил знакомого приобрести ему билет на самолёт из Калифорнии. Tesla заявила, что атака была «четко спланированной»: Крючков с сообщниками намеревались потребовать выкуп у компании за украденную информацию.
 
 
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Компания Tesla сообщила, что на один из ее заводов в Неваде готовилась кибератака. Министерство юстиции США подозревают россиянина Егора Крючкова.
 
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