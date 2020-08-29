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АБФФ вынесла предупреждение «Крумкачам». В прошлом матче те вышли в футболках «Мы з народам»
Источник материала: Tut.by
Состоялось заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ, по итогам которого «Крумкачам» вынесено предупреждение согласно статье 92 в матче с «Химиком»,
Статья 92 звучит так: «Несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча».
Напомним, футболисты столичного клуба вышли в майках, на которых спереди была нанесена надпись: «Мы з народам».
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Члены комитета проголосовали за это решение единогласно.
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«Клуб изменил церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами».
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