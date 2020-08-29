АБФФ вынесла предупреждение «Крумкачам». В прошлом матче те вышли в футболках «Мы з народам»

Источник материала: Tut.by

Состоялось заседание КДК и по этическим вопросам АБФФ, по итогам которого «Крумкачам» вынесено предупреждение согласно статье 92 в матче с «Химиком», сообщает tribuna со ссылкой на пресс-службу АБФФ.



Фото: «Крумкачы»

Статья 92 звучит так: «Несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча».

Напомним, футболисты столичного клуба вышли в майках, на которых спереди была нанесена надпись: «Мы з народам».

Как добавил позже «Прессбол» , делегат после игры указал в рапорте, что «вороны» «изменили церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами», а также отметил, что «диктор по стадиону производил объявления про спонсоров и партнеров клуба во время матча». В связи с этим КДК к клубу применили дисциплинарную санкцию в виде предупреждения за несоблюдение требований к организации матча.

Члены комитета проголосовали за это решение единогласно.