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Верить - не верить: экс-разведчик КГБ заявил, что члены семьи Лукашенко связывались с США по поводу возможной эвакуации

29.08.2020 13:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" , ссылаясь на свои источники, рассказал, что члены семьи президента Беларуси Александра Лукашенко контактировали с американцами по поводу возможной эмиграции в другую страну с гарантией их личной безопасности и сохранения капитала.

Верить - не верить: экс-разведчик КГБ заявил, что члены семьи Лукашенко связывались с США по поводу возможной эвакуации

"У меня есть вполне достоверная информация, это уже не из Минска и не из Кремля, о том, что члены семьи Лукашенко недавно, а точнее – на прошлой неделе, связывались с американцами и подняли вопрос, не могут ли американцы вывезти их куда-либо для дальнейшего проживания с гарантией их личной безопасности и [сохранения] каких-то капиталов", – сообщил Швец.

Журналистка уточнила, шла речь об эвакуации только семьи Лукашенко или самого Лукашенко тоже.

"Речь шла "о нас". Это щекотливый вопрос – упоминать имя Лукашенко. Но вопрос стоял в том, чтобы практически всю семью [вывезти]. Американцы ответили очень уклончиво: мол, извините, ребята, в такие игры мы играть не будем", – рассказал бывший советский разведчик.

По его мнению, Лукашенко пугает судьба бывшего президента Украины Виктора Януковича, который в 2014 году во время массовых протестов бежал в Россию.

"Глядя на Януковича и остальных членов его команды, которых обобрали в России как липку, до нитки, [Лукашенко не хочет повторять их судьбу]. Непосильным трудом 26 лет наживал [богатство], и все – остался голым и босым", – сказал Швец.

Он считает, что развитие событий в Беларуси возможно по двум сценариям: мягкому и жесткому. В обеих случаях Лукашенко лишится власти.

В первом случае смена власти должна произойти при активном участии координационного совета белорусской оппозиции, который, по информации Швеца, формировался "со значительным влиянием Москвы".

"[При этом сценарии] переговорная группа, которую якобы создала оппозиция, дополняется представителями бывшей и нынешней номенклатуры Беларуси. Ее как бы размывают и делают более приемлемой для переговоров с Лукашенко. Она начинает переговоры о повторных президентских выборах, но уже без участия Лукашенко. Проводятся выборы. Возникает новая политическая система. И гарантом всему этому должны быть, по замыслу и в Минске, и в Москве, Германия, Франция, ОБСЕ и, возможно, США", – сказал Швец.

По результатам этой операции, по его словам, Беларусь должна стать похожей на Армению.

"То есть Беларусь остается независимым государством, но ее вооруженные силы и спецслужбы в значительной степени переходят под контроль России. Это мягкий вариант", – уточнил аналитик.

При жестком сценарии российские спецслужбы должны будут отстранить Лукашенко от власти силовыми методами, предупредил Швец.

"Если он на каком-то этапе заартачится, тогда при мощи "зеленых человечков" произойдет дестабилизация ситуации в Беларуси. Под прикрытием "зеленых человечков" в игру вступит российский спецназ и Лукашенко просто уберет", – считает эксперт.

По его мнению, Лукашенко чрезвычайно напуган любым из этих сценариев, именно поэтому члены его семьи контактировали с США.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" , ссылаясь на свои источники,...
 
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