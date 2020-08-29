Посольство США в Беларуси сделало завявление и осудило преследование и задержание журналистов

Заявление Посольства США в Беларуси о необходимости прекратить преследование и задержание журналистов и блокирование доступа в Интернет

осудило преследование и задержание журналистов в нашей стране: Посольство США в Беларуси





“Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова”.





Посольство США призвало правительство Беларуси проявить сдержанность. Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы пропавших без вести.





“Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему и поддерживаем его призыв к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства”.



