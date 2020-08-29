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Посольство США в Беларуси сделало завявление и осудило преследование и задержание журналистов

29.08.2020 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство США в Беларуси осудило преследование и задержание журналистов

Заявление Посольства США в Беларуси о необходимости прекратить преследование и задержание журналистов и блокирование доступа в Интернет

“Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова”.

Посольство США призвало правительство Беларуси проявить сдержанность. Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы пропавших без вести.

“Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему и поддерживаем его призыв к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства”.

перевод euroradio.fm
 
 
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Посольство США в Беларуси осудило преследование и задержание журналистов
 
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