ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автопробег «За единую Беларусь» прошел в Минске

29.08.2020 16:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Автопробег «За единую Беларусь» прошел в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Зеленый свет – всем желающим. В Минске прошел автопробег в поддержку мирной Беларуси и Президента.

Автомобилисты со всей страны сегодня съехались в столицу, курс один – на «безопасность и спокойствие». Организаторов у автопробега «как таковых» нет. К идее присоединяются стихийно – тот, кто хочет сохранить «нынешний курс в стране». В качестве символа «жизни, которую уже выбрали» – государственный флаг

Сергей Рачковский, участник автопробега «За единую Беларусь»: «Просто собрались люди, которые вместе в чате списались и решили – ребята, давайте вместе делать. Решили сделать, кинули клич по просторам интернета, все желающие присоединились… На самом деле нас действительно много, и мы это наглядно можем доказать здесь, люди приезжают, люди счастливы сюда никто никого силой не привлекает».

Республиканский автопробег «За единую Беларусь» собрал больше сотни водителей. Колонна автомобилей растянулась на несколько километров. Стартовали участники от аквапарка Лебяжий. Маршрут проложили через Минскую кольцевую автодорогу и главные проспекты столицы – Независимости и Победителей. Не только автопробеги – митинги «За Беларусь» продолжают «идти по стране». Не только в Минске и крупных областных городах – накануне красно-зелёными флагами заполнились улицы Кобрина, Светлогорска и Островца. Все небезразличные белорусы понимают важность происходящего и не молчат о своей гражданской позиции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зеленый свет – всем желающим. В Минске прошел автопробег в поддержку мирной Беларуси и Президента. Автомобилисты со всей страны сегодня съехались в столицу, курс...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Орше горел цех «Савушкина продукта»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика