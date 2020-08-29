Автопробег «За единую Беларусь» прошел в Минске

Источник материала: ОНТ

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Зеленый свет – всем желающим. В Минске прошел автопробег в поддержку мирной Беларуси и Президента.

Автомобилисты со всей страны сегодня съехались в столицу, курс один – на «безопасность и спокойствие». Организаторов у автопробега «как таковых» нет. К идее присоединяются стихийно – тот, кто хочет сохранить «нынешний курс в стране». В качестве символа «жизни, которую уже выбрали» – государственный флаг

Сергей Рачковский, участник автопробега «За единую Беларусь»: «Просто собрались люди, которые вместе в чате списались и решили – ребята, давайте вместе делать. Решили сделать, кинули клич по просторам интернета, все желающие присоединились… На самом деле нас действительно много, и мы это наглядно можем доказать здесь, люди приезжают, люди счастливы сюда никто никого силой не привлекает».

Республиканский автопробег «За единую Беларусь» собрал больше сотни водителей. Колонна автомобилей растянулась на несколько километров. Стартовали участники от аквапарка Лебяжий. Маршрут проложили через Минскую кольцевую автодорогу и главные проспекты столицы – Независимости и Победителей. Не только автопробеги – митинги «За Беларусь» продолжают «идти по стране». Не только в Минске и крупных областных городах – накануне красно-зелёными флагами заполнились улицы Кобрина, Светлогорска и Островца. Все небезразличные белорусы понимают важность происходящего и не молчат о своей гражданской позиции.

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