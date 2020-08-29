|
Автопробег «За единую Беларусь» прошел в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Зеленый свет – всем желающим. В Минске прошел автопробег в поддержку мирной Беларуси и Президента.
Автомобилисты со всей страны сегодня съехались в столицу, курс один – на «безопасность и спокойствие». Организаторов у автопробега «как таковых» нет. К идее присоединяются стихийно – тот, кто хочет сохранить «нынешний курс в стране». В качестве символа «жизни, которую уже выбрали» – государственный флаг
Республиканский автопробег «За единую Беларусь» собрал больше сотни водителей. Колонна автомобилей растянулась на несколько километров. Стартовали участники от аквапарка Лебяжий. Маршрут проложили через Минскую кольцевую автодорогу и главные проспекты столицы – Независимости и Победителей. Не только автопробеги – митинги «За Беларусь» продолжают «идти по стране». Не только в Минске и крупных областных городах – накануне красно-зелёными флагами заполнились улицы Кобрина, Светлогорска и Островца. Все небезразличные белорусы понимают важность происходящего и не молчат о своей гражданской позиции.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зеленый свет – всем желающим. В Минске прошел автопробег в поддержку мирной Беларуси и Президента. Автомобилисты со всей страны сегодня съехались в столицу, курс...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)