Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» стали первыми финалистами Кубка Салея.

Сегодня в Гомеле «Динамо» играло против хозяев площадки и одержало уверенную победу – 4:0. Открыл счёт в поединке Брэндон Козун. Во второй трети заброшенных шайб не было. А вот в заключительной двадцатиминутке минчане организовали ещё три гола. Авторы шайб: Иван Дроздов, Илья Усов и Райан Спунер. В финале «Динамо-Минск» встретится с победителем пары: «Юность» – «Динамо-Молодечно». Решающий матч пройдёт завтра в Гомеле.

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