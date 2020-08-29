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Хоккеисты минского «Динамо» стали первыми финалистами Кубка Салея

29.08.2020 17:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» стали первыми финалистами Кубка Салея

Хоккеисты минского «Динамо» стали первыми финалистами Кубка Салея.

Сегодня в Гомеле «Динамо» играло против хозяев площадки и одержало уверенную победу – 4:0. Открыл счёт в поединке Брэндон Козун. Во второй трети заброшенных шайб не было. А вот в заключительной двадцатиминутке минчане организовали ещё три гола. Авторы шайб: Иван Дроздов, Илья Усов и Райан Спунер. В финале «Динамо-Минск» встретится с победителем пары: «Юность» – «Динамо-Молодечно». Решающий матч пройдёт завтра в Гомеле. 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Хоккеисты минского «Динамо» стали первыми финалистами Кубка Салея. Сегодня в Гомеле «Динамо» играло против хозяев площадки и одержало уверенную победу – 4:0....
 
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