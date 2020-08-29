Лукашенко не смог устроить торг вагнеровцами между генпрокурорами России и Украины

Источник материала: АФН

Один из 33 задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о том, что перед отправкой в Россию к ним приехал Виктор Лукашенко.

По словам старшего сына Лукашенко, было принято решение отправить вагнеровцев в Россию, потому что не удалось устроить торг между генпрокурорами России и Украины.

«Товарищ Лукашенко заявил, что "так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, было принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину". Вот что заявил нам сын Лукашенко», — рассказал россиянин.

Он также сообщил, что в ходе задержания белорусские силовики заявили, что им якобы была дана конкретная разнарядка 15 человек посадить, остальных отпустить.