Пройдут дожди и потеплеет. Прогноз погоды на 30 августа

Источник материала: ОНТ

В последние дни уходящего лета дирижером погоды станет юго-западный перенос теплых атлантических воздушных масс. Таким образом, погода ожидается неустойчивая. Однако это не скажется на потерях тепла. Более того, температура повысится, особенно в южных регионах, где будет жарко. Но всплеск тепла ожидается непродолжительным.

Завтра 30 августа, погоду будут определять влажные атмосферные фронты с Балканского полуострова, в южных районах страны скажется влияние очень теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы. И хотя они принесут с собой дождевые облака, осадков будет немного, а температура станет расти.

В воскресенье – облачно с прояснениями. По северо-западным и центральным районам пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах – грозы. Влажность от 50% по юго-востоку до 90% по северо-западу. В ночные и утренние часы туман. Видимость до 500 метров. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

К восьми утра температура составит от +15°C по западу до +18°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометра достигнут отметки от +21°C по северо-западу до +28°C по югу страны, при прояснениях до +32°C. К вечеру температура немного понизится – от +19°C в северо-западных регионах до +26°C в юго-западных.

В последний день календарного лета, атмосферными процессами будут управлять активные атмосферные фронты. Двигаясь с юго-запада Европы, они принесут облачную с прояснениями погоду. Временами будут проходить кратковременные дожди, наиболее интенсивные ожидаются по северо-западной половине, прогремят грозы. Под утро будут сгущаться туманы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Все еще будет очень тепло: ночью +13°C…+20°C, днем от +20°C по северо-западу до +32°C на юго-востоке.

По предварительному прогнозу, 1 сентября с ростом атмосферного давления дожди на большей части территории прекратятся. Небольшие осадки пройдут лишь в крайних южных и северных районах. Ночью +9°C…+15°C, днем от +18°C по северо-западу до +28°C по юго-востоку страны. В первой декаде сентября средняя температура будет на 3-5 градусов выше нормы. Дождей немного, погода ожидается умеренно-теплая.

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