Остановили троллейбус и вытащили пассажира: появилось видео жесткого задержания в Минске

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске проходит женский марш, в котором приняло участие несколько тысяч человек. Не обошлось без задержаний: читатели прислали в редакцию Onliner видео одного из задержаний. Пассажира вытащили прямо из троллейбуса на бульваре Шевченко и силой отвели в микроавтобус без номеров. Вот как это было.

По какой причине производилось задержание, неизвестно. Нам не удалось получить оперативный комментарий в ГУВД Мингорисполкома.