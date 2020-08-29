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Остановили троллейбус и вытащили пассажира: появилось видео жесткого задержания в Минске
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске проходит женский марш, в котором приняло участие несколько тысяч человек. Не обошлось без задержаний: читатели прислали в редакцию Onliner видео одного из задержаний. Пассажира вытащили прямо из троллейбуса на бульваре Шевченко и силой отвели в микроавтобус без номеров. Вот как это было.
По какой причине производилось задержание, неизвестно. Нам не удалось получить оперативный комментарий в ГУВД Мингорисполкома.
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Сегодня в Минске проходит женский марш, в котором приняло участие несколько тысяч человек. Не обошлось без задержаний: читатели прислали в редакцию Onliner видео...
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