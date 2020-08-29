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Автомобилисты за Беларусь: в Минске прошла акция за мир
29.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За мир и стабильность. В Минске прошла акция «За единую Беларусь». Многие жители страны хотят поддержать президента. Колонна из сотни автомобилей с национальными флагами проехала по главным проспектам – Победителей и Независимости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
С государственными флагами по главным проспектам столицы – именно так белорусские водители поддержали президента. Длинная колонна из сотен автомобилей – всего 800 человек. Автопробег проходит не в первый раз и уже становится традиционным.
Георгий Панасюк работает водителем в частной компании. Акции не пропускает, как и его друзья. Все за спокойствие и мир.
«Для меня интересно, потому что я считаю, что это за будущее нашей страны. С ребенком пришел, потому что это очень интересно ребенку», – поделился участник автопробега Виталий Солонович.
В форме солдата Красной армии, под Знаменем Победы и государственным флагом Республики Беларусь. В автопробеге Виктор Шатило в таком образе участвует впервые. Обычно так выглядит на 9 мая. Но сегодня очень важно вспомнить, какой ценой белорусам далась та Победа. Тогда погиб каждый третий житель страны.
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Колонна из сотни автомобилей с национальными флагами проехала по главным проспектам города.
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