Автомобилисты за Беларусь: в Минске прошла акция за мир

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За мир и стабильность. В Минске прошла акция «За единую Беларусь». Многие жители страны хотят поддержать президента. Колонна из сотни автомобилей с национальными флагами проехала по главным проспектам – Победителей и Независимости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

С государственными флагами по главным проспектам столицы – именно так белорусские водители поддержали президента. Длинная колонна из сотен автомобилей – всего 800 человек. Автопробег проходит не в первый раз и уже становится традиционным.

«Когда ты видишь отношение людей, когда тебя приветствуют. Бабушка с остановки достает из сумочки флаг белорусский и начинает им махать. Очень приятно. И люди воодушевлены. Очень много приходит мне положительных писем, когда слышат песню «Саня останется с нами», – отметил организатор автопробега Николай Зарубицкий.

Георгий Панасюк работает водителем в частной компании. Акции не пропускает, как и его друзья. Все за спокойствие и мир.



«Надо, чтобы в стране был порядок, у нас страна хорошая, и она лучшая. Я много, где в мире был, не был только в Антарктиде и Австралии. И когда я домой возвращаюсь, я убеждаюсь каждый раз, что Беларусь – это страна, где надо жить», – поделился участник пробега Георгий Панасюк.



Виталий Солонович – народный мастер, занимается резьбой по дереву. Сейчас бросил все дела и с дочкой приехал на акцию.

«Смотрела в окно, и мне улыбались. Некоторые класс показывали, улыбались и говорили молодцы. Эмоции классные», – участница автопробега Мария Солонович.

«Для меня интересно, потому что я считаю, что это за будущее нашей страны. С ребенком пришел, потому что это очень интересно ребенку», – поделился участник автопробега Виталий Солонович.

В форме солдата Красной армии, под Знаменем Победы и государственным флагом Республики Беларусь. В автопробеге Виктор Шатило в таком образе участвует впервые. Обычно так выглядит на 9 мая. Но сегодня очень важно вспомнить, какой ценой белорусам далась та Победа. Тогда погиб каждый третий житель страны.



«Все люди приезжают сами, по зову души, сами за Родину, за Беларусь. Чтобы у нас был мир и порядок», – поделился участник автопробега Виктор Шатило.



Люди разных возрастов и разных профессий. Медики, работники предприятий и офисов. Неравнодушных становится все больше. Люди – за стабильность в стране. К акции присоединяются и белорусские жители из других городов.