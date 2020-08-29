Вернемся к баранам. Не к нашим. В Шотландии продали самого дорогого барана в мире

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Баран Double Diamond – породы тексель





В Шотландии на аукционе Scottish National Texel Sale продали самого дорогого барана в мире за рекордные 367,5 тысячи фунтов (около 490,6 тысячи долларов). Об этом сообщило британское издание Independent.





Речь идет о баране породы тексель по кличке Double Diamond (Двойной бриллиант). Начальная ставка составляла 10,5 тысячи фунтов (около 14 тысяч долларов).





Итоговая цена, предложенная тремя покупателями, стала рекордно высокой как для Великобритании, так и для всего мира. Предыдущий рекорд был установлен на аукционе в шотландском Ланарке в 2009 году. Тогда самый дорогой баран был продан за 231 тысячу фунтов.





Бараны породы тексель – одни из наиболее популярных в Великобритании. Их выращивают для размножения, в особенности из-за отличного качества их мяса. Именно поэтому цены на этих животных настолько высоки.



