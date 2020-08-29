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Умер актер Владимир Андреев

29.08.2020 22:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер актер Владимир Андреев

Народный артист СССР Владимир Андреев умер в Москве в субботу, 29 августа. Такая новость появилась на странице ректора ГИТИСа Григория Заславского в Facebook.
В четверг, 27 августа, народному артисту СССР исполнилось девяносто.
У Владимира Андреева была ишемическая болезнь сердца, актер перенес микроинсульт. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», ссылаясь на слова представителя семьи.

Кроме этого ректор Григорий Заславский в беседе с Пятым каналом сообщил, что в последнее время Андреев плохо себя чувствовал.

Знаменитый артист с 1990 года работал художественным руководителем в театре Ермоловой. Также Андреев преподавал и заведовал кафедрой актерского мастерства в ГИТИСе.

Его студентами были знаменитые Елена Яковлева, Кристина Орбакайте, Евгений Каменькович, Борис Дергун и другие известные артисты.


Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков


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Теги: Новости
 
 
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Народный артист СССР Владимир Андреев умер в Москве в субботу, 29 августа. Такая новость появилась на странице ректора ГИТИСа Григория Заславского в Facebook.В четверг,...
 
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