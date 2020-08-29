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Умер актер Владимир Андреев
Источник материала: ОНТ
Народный артист СССР Владимир Андреев умер в Москве в субботу, 29 августа. Такая новость появилась на странице ректора ГИТИСа Григория Заславского в Facebook.
Кроме этого ректор Григорий Заславский в беседе с
Знаменитый артист с 1990 года работал художественным руководителем в театре Ермоловой. Также Андреев преподавал и заведовал кафедрой актерского мастерства в ГИТИСе.
Его студентами были знаменитые Елена Яковлева, Кристина Орбакайте, Евгений Каменькович, Борис Дергун и другие известные артисты.
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
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Народный артист СССР Владимир Андреев умер в Москве в субботу, 29 августа. Такая новость появилась на странице ректора ГИТИСа Григория Заславского в Facebook.В четверг,...
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