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Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 30 августа, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балкан (в южных и юго-восточных районах страны скажется влияние очень теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западным и центральным районам пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Погода в регионах:
Из-за жары объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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В воскресенье, 30 августа, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балкан (в южных и юго-восточных районах страны скажется...
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