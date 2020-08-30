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Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

30.08.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье, 30 августа, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балкан (в южных и юго-восточных районах страны скажется влияние очень теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы).

Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западным и центральным районам пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +30..+32°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Витебск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +30..+32°C (без осадков);
  • Гродно +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +24..+26°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза).

Из-за жары объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье, 30 августа, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балкан (в южных и юго-восточных районах страны скажется...
 
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