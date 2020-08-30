Бэнкси купил судно для спасения мигрантов

Источник материала: ОНТ

Известный уличный художник из Великобритании Бэнкси приобрел судно для спасения мигрантов, которые пытаются добраться в Европу из Северной Африки, потому что власти ЕС игнорируют эту ситуацию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Приобретенное Бэнкси судно называется «Луиза Мишель» (в честь французской революционерки и анархистки), оно уже украшено рисунками художника. В длину судно достигает 31 метр.

По информации The Guardian , на судне работает экипаж – 10 человек, сюда вошли европейские активисты с опытом в поисково-спасательных операциях.

Капитаном является Пиа Клемп из Германии, которая до этого водила «суда неправительственных организаций и спасла тысячи жизней».

По информации газеты, ночью 29 августа на «Луизе Мишель» произошла чрезвычайная ситуация из-за нехватки места. Сообщается, что спасатели приняли на борт еще 130 человек, хотя его вместимость всего 120. Если учесть, что до этого на судне уже было 89 человек, то после спасательной операции транспорт вмещал почти 220 пассажиров.

На судне умер один человек, несколько имеют ожоги и травмированы. Сейчас «Луиза Мишель» пребывает в мальтийской поисково-спасательной зоне.

Фото Reuters

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