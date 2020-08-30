Журналисты KYKY.org уехали из страны





«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. <...> Сейчас соучредитель KYKY Саша Василевич — это наше общее разбитое сердце. <...> Так что мы делаем все, чтобы максимально эффективно работать — ради Саши, ради вас и ради нашей общей свободы, которая уже вот-вот»,— говорится в сообщении редакции в Telegram-канале. Сотрудники намерены вернуться в Беларусь и не планируют жить в эмиграции.