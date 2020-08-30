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Журналисты KYKY.org уехали из страны

30.08.2020 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько сотрудников белорусского издания KYKY покинули страну. Среди них — директор, главред и часть редакции. Соучредителя изданий KYKY и «The Village Беларусь» Александра Василевича задержали 28 августа.


«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. <...> Сейчас соучредитель KYKY Саша Василевич — это наше общее разбитое сердце. <...> Так что мы делаем все, чтобы максимально эффективно работать — ради Саши, ради вас и ради нашей общей свободы, которая уже вот-вот»,— говорится в сообщении редакции в Telegram-канале. Сотрудники намерены вернуться в Беларусь и не планируют жить в эмиграции.
 
 
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Несколько сотрудников белорусского издания KYKY покинули страну. Среди них — директор, главред и часть редакции. Соучредителя изданий KYKY и «The Village Беларусь»...
 
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