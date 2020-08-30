Народец, крысы, бедолаги, майданутые. Что о белорусах говорил Лукашенко

Все 26 лет своего нахождения у власти Александр Лукашенко не отличается высокой политической культурой. Бесконечно тыкает всем подряд — и незнакомым, и женщинам, и людям старшего возраста; беспардонно навязывает свое мнение; перебивает, не дает никому и слова вставить; и, конечно же, не стесняется в выражениях, когда речь заходит о людях, которые неприятны лично ему. Порой достается целым народам.

Naviny.by собрали цитаты гаранта Конституции, чтобы помнили.



Фото: president.gov.by

«Не такой уж плохой народ»

Как только в Беларуси обостряется экономический кризис, так тут же Лукашенко находит виноватых. Чаще всего он говорит, что нам все эти проблемы занесли откуда-то извне, но частенько достается и гражданам.

«Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее», — заявил Лукашенко 27 августа на совещании по промышленным предприятиям.

Это старый прием — семь лет назад он впервые назвал нас народцем, обвинив как раз в проблемах финансового рынка, в частности, в валютном кризисе. «Но в последние месяцы, я смотрю, наш народец побежал в обменные пункты. Ну, бегите. Бегите!» — говорил Лукашенко в сентябре 2013-го.

В июне 2019 года Лукашенко поучал чиновников, как работать с гражданами: «Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать». Чиновников-то поучал, но сам уважительно относиться к собственному народу так и не научился.

10 августа на встрече с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым он так сказал о людях, которые вышли на улицу, чтобы заявить, что их голоса украли: «Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять».

И далее: «Ведь их эти кукловоды просто бросают на штыки, а сами прячутся за спину. Мы задержали этих организаторов, которые прятались, — около трех тысяч по Беларуси, из них почти половина — в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками — ужас».

1 июня на встрече с главой Комитета госбезопасности Валерием Вакульчиком Лукашенко предупредил «всех этих майданутых», что «майданов в Беларуси не будет».

12 августа он заявил, что «основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные». А в прошлое воскресенье, 23 августа, подлетая на вертолете ко Дворцу независимости в тот момент, когда участники протестного марша уже уходили, заявил: «Как крысы разбежались».

«Буржуи» и «шелудивые»

Для различных категорий граждан у Лукашенко без проблем находилось крепкое словечко. Больше других, понятно, доставалось и достается политическим оппонентам. Например, о белорусской оппозиции он неоднократно говорил, что это «фашисты», «отморозки», «подонки» и так далее.

Во время последней парламентской кампании Лукашенко говорил, что жестко разберется с независимыми наблюдателями: «Жестко — это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтоб ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось… Отвернем голову и повыворачиваем руки, кто будет себя подобным образом вести».

Не стеснял себя в выражениях Лукашенко относительно оппонентов и на минувших президентских выборах. Валерия Цепкало обозвал «шелудивым» (этот эпитет Лукашенко не использовал лет десять, но вдруг вспомнил), а Виктора Бабарико — «пузатым буржуем» и «негодяем».

Женщины-бедолаги и дети-щенки

Лукашенко не считает женщин способными к руководству страной и в целом говорит о них снисходительно. В мае этого года он сказал: «Вот я часто говорю: Наталья Ивановна [Кочанова], за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. <…> Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден».

А в июле уже формулировал свою точку зрения несколько иначе, говорил, что кто-то его пытается с женщинами столкнуть: «Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин».

Однако в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, говоря о Светлане Тихановской, он дал понять, что ее место — на кухне, а не в политике: «Она хорошую котлету только что приготовила, может, детишек накормила там, еще запах этой котлеты приятный есть. А тут дебаты надо вести по каким-то там вопросам. Ну, о чем речь?»

Не знаем, насколько хороший из Лукашенко отец, но, судя по его же словам, в его арсенале имеются отнюдь не педагогические методы воспитания. Помните историю с гомельской учительницей, которая замахивалась на ребенка стулом. В той ситуации виновным Лукашенко определил мальчишку-четвероклассника, заявив, что «на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то».