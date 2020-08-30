ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бездомный с ружьем открыл стрельбу по милиционерам под Мозырем

30.08.2020 10:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бездомный оказал вооруженное сопротивление сотрудникам милиции в Мозырском районе. Видео его допроса показало МВД.

Все началось с того, что местная жительница в начале августа нашла в своем сарае металлическую трубку с неизвестным веществом внутри и сообщила об этом в милицию. Выяснилось, что это боеприпас с тротилом, такие заряды изготавливаются на предприятиях оборонной промышленности и применяются в военно-инженерном деле. 

Оперативники установили, что боеприпас в чужом сарае хранил 34-летний житель Лельчицкого района, который ведет бродяжнический образ жизни и на тот момент проживал у своего знакомого. Накануне к нему наведались милиционеры.

"Бродяга встретил милиционеров с направленным на них ружьем. Те скрылись за домом и сделали предупредительный выстрел вверх, требуя остановиться и бросить оружие. Однако мужчина выстрелил и убежал. Нападавшего настигли и задержали уже за деревней, к тому времени он успел выбросить ружье и патроны", — рассказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. 

В отношении бездомного возбудили уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По факту вооруженного сопротивления сотрудникам МВД проводится проверка. 

Задержанный ранее уже был судим за злостное хулиганство и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, угрозу убийством и причинением повреждений. Мужчина официально нигде не работает, занимается поисками предметов времен войны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бездомный оказал вооруженное сопротивление сотрудникам милиции в Мозырском районе. Видео его допроса показало МВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко — работникам «Беларуськалия»: Горнодобывающая отрасль — одна из ключевых для экономики страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика