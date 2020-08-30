Лукашенко — работникам «Беларуськалия»: Горнодобывающая отрасль — одна из ключевых для экономики страны

Александр Лукашенко поздравил работников ОАО «Беларуськалий» и ветеранов калийной промышленности с Днем шахтера.

«Горнодобывающая отрасль — одна из ключевых для экономики страны. Благодаря вашей нелегкой и ответственной работе Беларусь сегодня является крупнейшим производителем и поставщиком калийных удобрений на мировом рынке», — говорится в поздравлении.

Он отметил, что «ценный опыт нескольких поколений горняков, отточенный в трудностях и переданный молодежи, позволяет коллективу "Беларуськалия" ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их».

«Не останавливаясь на достигнутом, сейчас вы реализуете очень важный и нужный проект — строительство нового горно-обогатительного комбината, который станет еще одним драйвером отечественной горно-химической отрасли. Пусть ваши профессионализм, сила духа, созидательная энергия и далее способствует росту благосостояния белорусов и процветанию нашей земли», — говорится в поздравлении.

Как сообщалось, вторую неделю «Беларуськалий» работает в режиме частичной забастовки. Меньшая часть работников вообще не ходит на работу, а те, кто вышел, частично или полностью следуют требованиям техники безопасности (так называемая итальянская забастовка). Это сказывается на объемах производства.

Шахтеры требуют признать результаты выборов президента недействительными; привлечь Александра Лукашенко и главу ЦИК Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов; освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными. Рабочие также требуют не допускать применения мер административного воздействия в отношении участников забастовки; сохранить действие настоящего коллективного договора ОАО «Беларуськалий» на время забастовки и до истечения срока его действия; отменить контрактную форму найма с сохранением дохода работников, где тарифная часть составляет не менее 80% дохода.

Руководство «Беларуськалия» сообщает, что предприятия работает «с максимальной загрузкой мощностей», однако по данным стачечного комитета «Беларуськалия», большинство рудников в Солигорске работает далеко не на полную мощность. К примеру, 27 августа на первом и шестом рудниках было добыто около 17,5 тысячи тонн калийной руды, тогда как для полной загрузки обслуживающей их обогатительной фабрики нужно не менее 48 тысяч тонн в сутки. С начала месяца (по данным на 28 августа) первый рудник недобрал от плана около 56 тысяч тонн руды, шестой — около 109 тысяч тонн руды. Валовой выпуск готовой продукции на первой площадке на 41 тысячу тонн меньше запланированного. В стачкоме прогнозируют, что в целом в этом месяце производственный план предприятия будет выполнен в лучшем случае на 70%.

Изменила график отгрузок и Белорусская калийная компания (БКК) — экспортер калийных удобрений. «Мы внесли некоторые коррективы в наш график: сроки отдельных отгрузок сместились на два-три дня», — сообщили БелаПАН в БКК.

Ранее БКК обратилась к партнерам с просьбой о понимании и пообещала приложить все усилия для выполнения договоренностей.