У МНС недобор налогов





По итогам первого квартала недобор налогов был по предприятиям пяти органов госуправления, данные по которым публикует МНС. За полугодие уменьшили налоговые отчисления организации уже восьми ведомств. В число отстающих вошли и важнейшие для страны объекты налогообложения – предприятия «Белгоспищепрома», Минэнерго, а также Минпрома.





По концерну «Белгоспищепром» поступления уменьшились с 889,9 млн до 873,9 млн рублей (его удельный вес в доходах бюджета, контролируемых налоговиками, составил 6,9%), по Минэнерго - с 706,8 млн до 659,2 млн рублей (5,2%), по Минпрому – с 81,3 млн до 30,7 млн рублей (0,2%).





Удельный вес предприятий Минпрома в доходах бюджета по сравнению с первым полугодием 2019 года сократился на 0,4%. Хуже ситуация только в системе Минтранса и коммуникаций, где поступления упали со 167,8 млн до 99,1 млн рублей, а вклад в бюджет - с 1,3% до 0,8%.





Среди ведомств, которые приводятся в списке МНС, не добрали по налогам к прошлому году также Минздрав, Минфин, «Беллегпром» и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.