|
У МНС недобор налогов
Источник материала: Партизан
Согласно информации МНС, объем налоговых поступлений в январе-июне этого года составил 12 653,4 млн рублей, уменьшившись по сравнению с первым полугодием прошлого года почти на 2,8% (в январе-июне 2019 года приход составлял 13 020,2 млн рублей). Эта тенденция характерна именно для второго квартала текущего года: по итогам первых трех месяцев 2020 года налоговые поступления были больше, чем в прошлом году, пишет
По итогам первого квартала недобор налогов был по предприятиям пяти органов госуправления, данные по которым публикует МНС. За полугодие уменьшили налоговые отчисления организации уже восьми ведомств. В число отстающих вошли и важнейшие для страны объекты налогообложения – предприятия «Белгоспищепрома», Минэнерго, а также Минпрома.
По концерну «Белгоспищепром» поступления уменьшились с 889,9 млн до 873,9 млн рублей (его удельный вес в доходах бюджета, контролируемых налоговиками, составил 6,9%), по Минэнерго - с 706,8 млн до 659,2 млн рублей (5,2%), по Минпрому – с 81,3 млн до 30,7 млн рублей (0,2%).
Удельный вес предприятий Минпрома в доходах бюджета по сравнению с первым полугодием 2019 года сократился на 0,4%. Хуже ситуация только в системе Минтранса и коммуникаций, где поступления упали со 167,8 млн до 99,1 млн рублей, а вклад в бюджет - с 1,3% до 0,8%.
Среди ведомств, которые приводятся в списке МНС, не добрали по налогам к прошлому году также Минздрав, Минфин, «Беллегпром» и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно информации МНС, объем налоговых поступлений в январе-июне этого года составил 12 653,4 млн рублей, уменьшившись по сравнению с первым полугодием прошлого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)