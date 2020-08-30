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На гродненском направлении началось тактическое учение Вооруженных Сил РБ

30.08.2020 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг – Sputnik. Комплексное тактическое учение на гродненском направлении вступило в активную фазу, сообщается на сайте Минобороны.

Руководит учениями командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич.

В маневрах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

© Sputnik / Игорь Зарембо
Минобороны рассказало, как готовятся к учению на гродненском направлении

"Одной из особенностей комплексного тактического учения стало место его проведения – не только на территории полигона Гожский, но и на незнакомой местности – на территории полей, лесов", – приводит ведомство слова Гулевича.

В пресс-службы Минобороны уточнили, что в первый день учения вблизи Государственной границы военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады противостояли условным диверсантам.

На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона 6 омбр.

По замыслу учения противник пересек государственную границу и направлялся к переправе.

Комплексное тактическое учение в вооруженных силах Беларуси было решено провести после заседания Совета безопасности на прошлой неделе, на котором президент дал поручения различным ведомствам. 

 
Теги: Минск
 
 
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Маневры проводятся на полигоне Гожский и около реки Неман. По отрабатываемой легенде противник перешел белорусскую границу и направляется к переправе.
 
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