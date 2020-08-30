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На гродненском направлении началось тактическое учение Вооруженных Сил РБ
30.08.2020 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг – Sputnik. Комплексное тактическое учение на гродненском направлении вступило в активную фазу, сообщается на сайте Минобороны.
Руководит учениями командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич.
В маневрах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
© Sputnik / Игорь Зарембо
"Одной из особенностей комплексного тактического учения стало место его проведения – не только на территории полигона Гожский, но и на незнакомой местности – на территории полей, лесов", – приводит ведомство слова Гулевича.
В пресс-службы Минобороны уточнили, что в первый день учения вблизи Государственной границы военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады противостояли условным диверсантам.
На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона 6 омбр.
По замыслу учения противник пересек государственную границу и направлялся к переправе.
Комплексное тактическое
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Маневры проводятся на полигоне Гожский и около реки Неман. По отрабатываемой легенде противник перешел белорусскую границу и направляется к переправе.
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