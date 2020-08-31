ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Балканы приготовили Беларуси «погодные сюрпризы»

31.08.2020 08:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В последний день лета-2020 погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балканского полуострова.

Балканы приготовили Беларуси «погодные сюрпризы»

По прогнозам синоптиков, в южных и юго-восточных районах страны скажется влияние очень теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы.

Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +28..+30°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +30..+32°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Могилев +28..+30°C (вероятность осадков 30-40%, возможна гроза);
  • Минск +25..+27°C (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний день лета-2020 погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балканского полуострова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-премьер: когда внешние силы прорвались на БМЗ и остановили на два часа загрузку печей, мы оценили это в 1,5 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика