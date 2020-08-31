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Балканы приготовили Беларуси «погодные сюрпризы»
Источник материала: Навiны
В последний день лета-2020 погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балканского полуострова.
По прогнозам синоптиков, в южных и юго-восточных районах страны скажется влияние очень теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы.
Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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В последний день лета-2020 погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балканского полуострова.
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