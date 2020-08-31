Главный военный ученый назвал «топливо» революции в Беларуси

В событиях, происходящих сейчас в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны, заявил начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси Виктор Тумар.





Для победы в информационной войне сейчас необходимо захватить сознание людей посредством телевидения и интернета, считает Тумар.

«Порядка 95% людей, возраст которых до 30 лет, они пользуются этим интернетом, и они, как говорится, являются «топливом революции», — заявил он в программе «Главый эфир» на телеканале «Беларусь-1».

«Мы видим, что у нас в настоящий момент идет деструктивное информационное воздействие на население. Сознание населения повернуто в сторону противодействия властям, хотя они забывают, что наши власти, те люди, которые служат в силовых структурах и госорганах, они тоже граждане Республики Беларуси и тоже желают добра», — сказал военный.

По мнению Тумара, сейчас «когда захватили сознание граждан с помощью телеграм-каналов, в которых освещалась негативная информация против силовиков, против госслужащих, против журналистов, не говоря о том, что необходимо сделать, чтобы этот негатив убрать», «включили определенное управляющее воздействие».

Начальник НИИ ВС усмотрел общие приметы в действиях, экипировке, листовках, рекламных роликах и речовках с революциями в Египте, а девушки с цветами, по его мнению, — это прием, который «впервые был применен на Кубе в 2003 году, потом повторялся в других странах, например, в Венесуэле». Тумар также провел политическую аналогию с возложением цветов послами Евросоюза.

«Точно такой же ход использовался на Украине, на Евромайдане при раздаче пирожков. Нашими людьми стало легко управлять», — заявил он.

Глава научно-исследовательского института Вооруженных сил считает, что действиями в Беларуси управляют профессионалы, поэтому они и незаметны.

«Люди реально считают, что они выходят на мирные протесты и отстаивают свои интересы. Но они заблуждаются в чем? Что интересы тех людей, которые дают им эти управляющие воздействия, они с ними расходятся», — заявил военный.

По его мнению, для защиты от деструктивного воздействия на население эффективны радио и листовки образца Великой Отечественной войны.