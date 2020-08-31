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Прогноз по валютам: скупка доллара и евро продолжится и в начале сентября

31.08.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на прошлой неделе иностранные валюты показали рекордный рост. С какими курсами доллар и евро откроют осенний сезон? Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии Myfin.by.

Прогноз по валютам: скупка доллара и евро продолжится и в начале сентября
- На внешних валютных рынках на прошедшей неделе было относительно спокойно. Евро вырос к доллару с 1,1830 до 1,1890, или на 0,6%.

Российский рубль к иностранным валютам снижался. Доллар подорожал с 74,2 российского рубля до 74,6, или на 0,6%.

Евро вырос с 87,7 до 88,7 российского рубля, или на 1,2%.

Основным событием уходящей недели было падение белорусского рубля ко всем трем валютам.

За неделю доллар подорожал на 5,61%, евро вырос на 6,2%, российский рубль подорожал на 4,99%.

Валютная корзина выросла на 5,42%. Это уже шестая неделя подряд как белорусский рубль падает к валютной корзине. И к концу недели все три иностранные валюты и сама корзина обновили исторические максимумы.

Причины падения белорусского рубля - это рост девальвационных ожиданий и покупка валюты всеми участниками рынка, включая и население, и предприятия, и банки.

Эта скупка валюты, вероятнее всего, продолжится и на текущей неделе. И мы продолжим наблюдать рост стоимости валют.

Что в итоге?

Через неделю доллар может подняться до 2,78 белорусского рубля.

Евро может подорожать до 3,33 белорусского рубля.

А российский рубль может вырасти до 3,71 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси на прошлой неделе иностранные валюты показали рекордный рост. С какими курсами доллар и евро откроют осенний сезон? Старший аналитик компании «Альпари...
 
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