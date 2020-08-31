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Машины БелАЗ будут работать в пустыне Гоби

31.08.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Машины БелАЗ будут работать в пустыне Гоби. Три партии карьерных самосвалов отправятся на разработку угольного месторождения в Монголию. 

Машины укомплектованы с учетом экстремальных климатических условий. Белорусская техника зарекомендовала себя в этом регионе ещё в 1970-х годах прошлого века. В последние пять лет поставки растут – только в прошлом году в Монголию направлены 35 карьерных самосвалов. Всего их в регионе уже более 200. Не снижаются темпы работы и на других направлениях. На прошлой неделе в российском Кузбассе открыли Центр технического обслуживания БелАЗов – один из самых крупных в мире.  

А на днях БелАЗ выиграл тендер на поставку 96 тяжелых карьерных самосвалов класса 220 т в Индию. Среди конкурентов были японские и американские компании, однако предпочтение было отдано белорусской технике. Общая сумма контракта превышает 300 миллионов долларов. 

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Машины БелАЗ будут работать в пустыне Гоби. Три партии карьерных самосвалов отправятся на разработку угольного месторождения в Монголию.  Машины укомплектованы с...
 
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