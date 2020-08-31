Жена бизнесмена Василевича надеется на изменение ему меры пресечения





"Помните, Саша носил ходатайство по изменению меры пресечения Виктору Бабарико и отсидел за это 14 суток. Вот примерно так можно будет попозже носить и за Сашу", — поясняет ситуацию Зеленкова.





Она напоминает, что Василевич владеет и управляет группой сильнейших рекламных агентств в стране — Vondel. Он также является председателем совета Ассоциации интерактивных агентств IAB Belarus.





После университета будущий бизнесмен работал в изданиях «Белорусский рынок» и «Свобода». И очень любит медиа и свободу. Его агентство основало ресурс для маркетологов marketing.by.





Василевич — совладелец Mint Media, онлайн-издательства, выпускающего KYKY.org и the-village.me (последний заблокирован Мининформом с момента выборов).





"В 2009 году Василевич с друзьями открыл Галерею современного искусства «Ў». А также первый винный бар в городе «Ў-бар».





Что будет с этими проектами?





Я верю, что команды продолжат работать. Я знаю, что легко не будет и не все смогут остаться, это долгий марафон. Уверена, что Саша будет благодарен всем тем, кто работал и ушел, и тем, кто останется, и особенно тем, кто заменит его в проектах", — пишет Зеленкова.





Сама Надежда намерена защищать собственный бизнес — агентство Red Graphic.





Важно осознавать худший вариант и при этом не надеяться на перемены к лучшему, а делать их!"





В четверг, 27 августа, в офисе изданий KYKY.org и «The Village Беларусь», прошли обыски.





В конце июля бизнесмена Александра Василевича задерживали при попытке подать в КГБ ходатайство о поручительстве за Виктора Бабарико.