Кондрусевич: Беларусь переживает беспрецедентный социально-политический кризис









"Наша Родина переживает беспрецедентный социально-политический кризис, который с каждым днем углубляется. В миролюбивой и толерантной Беларуси – а именно такой нашу страну знают в мире - брат поднял руку на брата, в результате чего пролилась кровь и многие люди получили ранения", – говорится в обращении Кондрусевича, размещенном на официальном сайте РКЦ в Беларуси.





"Тяжелая экономическая ситуация сегодня тоже очень тревожная. Нам угрожает международная изоляция. Раскол общества увеличивается, что не сулит ему хорошего будущего (…) Все чаще можно услышать мысль о том, что угроза гражданской войны становится реальной, о чем никто из нас даже не мог подумать еще несколько месяцев назад", - констатировал архиепископ.





Кондрусевич заметил, что "для эффективного лечения заболевания необходимо сначала поставить диагноз, а затем назначить соответствующее лечение". "Так должно быть и в разрешении нынешнего кризиса, который достиг апогея после недавних президентских выборов", - полагает митрополит.





При этом, убежден Кондрусевич, наряду с поиском внешних причин такого положения вещей необходимо обратить внимание и на духовные. "Мы должны признать, что наше общество духовно больно", - сказал он. "Возникший кризис - неизбежное следствие греха беззакония. Поэтому необходимо признать грех - личный и коллективный - и покаяться, чтобы изменить нашу жизнь", - убежден Кондрусевич.





Он также призвал верующих и "всех людей доброй воли" совершать в сентябре специальную молитву о заступничестве святого архангела Михаила (главный покровитель Католической церкви в Беларуси – ред.), для того, чтобы остановить эскалацию конфликта и разрешить кризис.





Как сообщалось, специальные молитвы за Беларусь также пройдут 30 августа во всех храмах и монастырях Белорусской православной церкви.