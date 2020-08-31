Витеблянке вернули снятый с балкона БЧБ-флаг после заявления в СК о краже

Фото: Игорь Матвеев





Хозяйка квартиры рассказала, что флаг на ее балконе появился еще во время фестиваля «Славянский базар» — 17 июля. 2 августа его сфотографировал корреспондент «Народных новостей Витебска».





4 августа к дому на улице Богдана Хмельницкого подогнали подъемник с люлькой. К балкону на третьем этаже подняли человека, который снял флаг.





Флаг владелице вернули после того, как она обратилась в Следственный комитет с заявлением о краже.





Пропавший с балкона флаг нашли в ЖКХ. Однако состава преступления в действиях работников этой организации, самовольно забравших имущество горожанки, следователи не усмотрели.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/698618.html