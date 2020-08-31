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Витеблянке вернули снятый с балкона БЧБ-флаг после заявления в СК о краже
Источник материала: Партизан
Жительнице Витебска вернули бело-красно-белый флаг, снятый 4 августа с ее балкона, после того как она написала заявление в Следственный комитет.
Фото: Игорь Матвеев
Хозяйка квартиры рассказала, что флаг на ее балконе появился еще во время фестиваля «Славянский базар» — 17 июля. 2 августа его сфотографировал корреспондент «Народных новостей Витебска».
4 августа к дому на улице Богдана Хмельницкого подогнали подъемник с люлькой. К балкону на третьем этаже подняли человека, который снял флаг.
Флаг владелице вернули после того, как она обратилась в Следственный комитет с заявлением о краже.
Пропавший с балкона флаг нашли в ЖКХ. Однако состава преступления в действиях работников этой организации, самовольно забравших имущество горожанки, следователи не усмотрели.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/698618.html
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Жительнице Витебска вернули бело-красно-белый флаг, снятый 4 августа с ее балкона, после того как она написала заявление в Следственный комитет.
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