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Компания Илона Маска показала устройство для считывания данных о работе мозга

31.08.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская компания Neuralink, созданная при поддержке предпринимателя Илона Маска, продемонстрировала свои последние разработки, касающиеся считывания информации о деятельности мозга, а также влияния на нее. Презентацию транслировали на YouTube, пишет ТАСС.

Маск, в частности, показал устройство, получившее название Link. Его предполагается вживлять в человеческий череп. По словам Маска, оно «размером с большую монету».

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