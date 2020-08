Компания Илона Маска показала устройство для считывания данных о работе мозга

Источник материала: Tut.by

Американская компания Neuralink, созданная при поддержке предпринимателя Илона Маска, продемонстрировала свои последние разработки, касающиеся считывания информации о деятельности мозга, а также влияния на нее. Презентацию транслировали на YouTube , пишет ТАСС .

Маск, в частности, показал устройство, получившее название Link. Его предполагается вживлять в человеческий череп. По словам Маска, оно «размером с большую монету».

#ElonMusk ( @elonmusk ) launches #Neuralink , an implantable device for the brain to help cure memory loss, blindness, paralysis, depression, insomnia, seizures, addiction, brain damage. Of course, the first step is Interpreting rich, complex, and interconnected neural signals.