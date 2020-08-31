Компания Илона Маска показала устройство для считывания данных о работе мозга

Источник материала: Tut.by

Американская компания Neuralink, созданная при поддержке предпринимателя Илона Маска, продемонстрировала свои последние разработки, касающиеся считывания информации о деятельности мозга, а также влияния на нее. Презентацию транслировали на YouTube , пишет ТАСС .

Маск, в частности, показал устройство, получившее название Link. Его предполагается вживлять в человеческий череп. По словам Маска, оно «размером с большую монету».