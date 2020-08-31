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25 000 рублей за покупки в каталоге c Visa! Рассказываем, как выиграть
Источник материала: Onliner
Читаете отзывы перед покупкой в
Каждую неделю 5 счастливчиков выиграют по 2,5 тысячи рублей. А в конце игры одному из всех участников достанется суперприз — 25 000 белорусских рублей!
Что нужно делать? Как обычно, все просто:
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7400 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59.2x52.2 см
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7200 Вт, автоматика закипания, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 4600 Вт, автоматика закипания, независимая установка, размеры (ШхГ): 59.2x52.2 см
Сверьтесь с расписанием туров, чтобы вовремя успеть выполнить условия и принять участие во всех турах
Заранее отвечаем на вопросы, которые могут у вас возникнуть:
1. Как найти товар, который я смогу оплатить с помощью Onliner Pay?
На странице «Все предложения» для выбранного вами товара с помощью фильтра Onliner Pay вы можете отсортировать все возможные варианты с онлайн-оплатой.
2. Что если у меня нет карты Visa?
Для участия в рекламной игре вы должны оплатить заказ любой картой Visa, принадлежащей вам. Для выдачи приза данные о владельце карты будут сравниваться с ФИО в вашем профиле. Поэтому указывайте достоверные данные и не пользуйтесь для оплаты картами друзей или родственников. У вас всегда есть возможность оформить новую карту, если карты Visa у вас нет.
3. Как узнать, что я принимаю участие в розыгрыше?
Перед каждым розыгрышем мы опубликуем список всех заказов, по которым полностью выполнены условия игры. Вы сможете найти свой заказ по коду, который присваивается ему сразу после оформления. Он сохраняется в истории ваших заказов и приходит на почту.
4. Как будет проходить розыгрыш?
На прямой видеотрансляции в каждом туре мы с помощью лототрона определим порядковый номер победителей из списка участников. Ссылка на трансляцию будет опубликована перед началом розыгрыша.
5. Как узнать, что я выиграл?
Коды заказов и ФИО победителей мы опубликуем на Onliner после розыгрыша. И свяжемся затем с победителями по электронной почте.
6. У меня еще есть вопросы.
Подробности о рекламной игре читайте в полных правилах по
Удачи!
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