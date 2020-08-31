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Рухнул газоход второй печи? Читатели сообщают об инциденте на БМЗ

31.08.2020 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают, что минувшей ночью на БМЗ — флагмане белорусской черной металлургии — было неспокойно. По информации сотрудников, рухнул газоход второй печи. В подтверждение своих слов пользователи прислали фото с места событий. Так выглядела территория завода еще совсем недавно. Очевидно, что произошло что-то незапланированное.

 

Рухнул газоход второй печи? Читатели сообщают об инциденте на БМЗ

В пресс-службе предприятия инцидент комментируют так: «В ночь с 30 на 31 августа на БМЗ была остановлена работа дуговой сталеплавильной печи №2 из-за выхода из строя газохода отходящих газов. Причины неисправности устанавливаются, пострадавших нет. В настоящее время ремонтные службы предприятия задействованы в восстановлении оборудования: будет проведен комплекс ремонтных работ, которые были запланированы на осень текущего года. Дуговые сталеплавильные печи №1 и №3 БМЗ продолжают работать в штатном режиме».

А теперь безотносительно произошедшей ситуации. О том, к каким потерям приводят забастовки на БМЗ, в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров: «Когда — ну я так назову — внешние силы прорвались на наш завод БМЗ и остановили на два часа технологическую операцию по загрузке печей, это мы оценили порядка около полутора миллионов рублей. То есть это большие деньги».

Также он рассказал о текущих делах предприятия:

«Да, второй квартал мы начинали с неполной загрузкой всех наших мощностей по одной простой причине: первое — упали цены. Ну отсюда и наши объемы в сопоставимых ценах. Мы к предыдущему периоду прошлого года отстали. Так вот, у нас не было загрузки, потому что не было заказов. Мы делаем кордную нить для мировых производителей шин, шинной продукции. На сентябрь мы имеем 100-процентную загрузку по всем переделам БМЗ. Единственное, у нас одна операция, одно производство по нефтегазовым трубам — там пока у нас рынок нефтяной не восстановился, поэтому нет полной загрузки. И, что самое важное, сегодня мы видим, что цены не падают, стабилизировались и есть определенный рост. Так же и по остальной продукции нашей промышленности».

 
 
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Читатели Onliner сообщают, что минувшей ночью на БМЗ — флагмане белорусской черной металлургии — было неспокойно. По информации сотрудников, рухнул газоход второй...
 
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