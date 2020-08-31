Лукашенко подписал распоряжение о запуске научно-образовательного спутника БГУ

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О запуске научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета». Об этом информирует БЕЛТА.

Министерству образования в соответствии с документом поручается в 2020-2021 годах обеспечить запуск научно-образовательного спутника БГУ. Также предусмотрены источники финансирования расходов, которые связаны с реализацией этого проекта.

Разработкой и изготовлением второго спутника БГУ занимались сотрудники, аспиранты и студенты университета. В сравнение с уже эксплуатируемым спутником, новый обладает большим потенциалом для космофизических экспериментов с использованием полупроводниковых устройств и отечественных материалов.

Запуск спутника запланирован на 2021 год. Таким образом, на орбите сформируется первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их координации и взаимодействия.

Подчеркивается, что распоряжения должно популяризовать аэрокосмическую отрасль, повысить качество подготовки специалистов, повлиять на развитие отечественной научной школы данного профиля, а также привлечь талантливую молодежь для разработки наукоемких технологий.

Фото: БЕЛТА

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