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Тадеуша Кондрусевича не впускают в Беларусь
Источник материала: Навiны
Главу Римско-католического костела в Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича пограничник не впускают в Беларусь.
Митрополит Кондрусевич возвращался домой из Польши на автомобиле.
«Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили. Позже будет заявление. Пока больше ничего сказать не могу», — заявил Кондрусевич Радыё Свабода.
74-летний Тадеуш Кондрусевич является гражданином Беларуси. Костел в Беларуси возглавляет с сентября 2007 года.
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Главу Римско-католического костела в Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича пограничник не впускают в Беларусь.
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