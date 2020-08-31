Тадеуша Кондрусевича не впускают в Беларусь

Главу Римско-католического костела в Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича пограничник не впускают в Беларусь.





Митрополит Кондрусевич возвращался домой из Польши на автомобиле.

«Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили. Позже будет заявление. Пока больше ничего сказать не могу», — заявил Кондрусевич Радыё Свабода.

74-летний Тадеуш Кондрусевич является гражданином Беларуси. Костел в Беларуси возглавляет с сентября 2007 года.