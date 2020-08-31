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Гозман: Какой позор, что власти России встали на сторону зла, лжи и мракобесия

31.08.2020 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политик Леонид Гозман – о позиции Кремля по ситуации в Беларуси.



– Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без колебаний встают на сторону зла, лжи и мракобесия, – пишет российский политик на Эхе Москвы. – Как же так получилось, что в друзьях у нас Мадуро, Асад, Хезбалла и Ким Чен Ын? Что во Франции мы с Марин Ле Пен, а в Германии с «Альтернативой для Германии»? Если появляются где палачи и демагоги, именно в Москве они находят друзей и защитников.

Нашим властям мало подавлять свободу внутри страны, мало убивать оппонентов. Они стараются делать это везде, куда могут дотянуться.

Война против Украины длится уже седьмой год. А теперь Беларусь.

Еще в детстве я слышал историю, как во время войны гитлеровцы сформировали футбольную команду из пленных красноармейцев, чтобы они сыграли против немецкой команды. Но было условие – если выиграете, мы вас всех расстреляем. Ну, наши, понятно, все равно выиграли.

На самом деле было не совсем так. Матчи были в 1942 в Киеве, наши выигрывали, но они были не пленными из лагеря и никто не угрожал расстрелять их за победу, хотя через несколько месяцев несколько игроков были арестованы по доносу и погибли. Это просто красивая легенда.

А вот сейчас сказка стала былью. Путин сказал – если народ в Беларуси будет выигрывать, введу войска. Они уже готовы и ждут приказа. Так, что, сказал он стране, последней, где к России еще относятся неплохо, свободы вам не видать. Не задавит Лукашенко, задавлю я…

Это не кино, мы не знаем, чем все закончится. Дай Бог им удачи! Античная трагедия. Битва Добра со Злом.
 
 
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Российский политик Леонид Гозман – о позиции Кремля по ситуации в Беларуси.
 
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